خالد يوسف: نجيب الريحاني أعظم ممثل في تاريخ السينما المصرية

قال المخرج خالد يوسف إنّه لا يتفق مع عادل إمام، في تصريحه الذي أدلى به خلال حواره مع وجدي الحكيم، بأنّ نجيب الريحاني ليس بالممثل العظيم في السينما المصرية.

نجيب الريحاني هو الممثل الأهم في تاريخ مصر

وأوضح «يوسف» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج «بالخط العريض» على شاشة الحياة، أنّ نجيب الريحاني هو الممثل الأهم في تاريخ مصر، وأن نجيب الريحاني، رغم قلة أفلامه، إلا أنه كان موهوبًا بالفطرة وعبر عن الرجل البسيط في ذلك التوقيت.

حنان مطاوع الممثلة الأهم

وعن أعظم فنانة حاليًا في السينما والدراما المصرية، قال إن الفنانة حنان مطاوع تعتبر هي الممثلة الأهم الآن، فهي تنافس غادة عبد الرازق ومنة شلبي.

وعن مصدر قوته، قال خالد يوسف: «أستمد قوتي من الصدق ونقطة ضعفي أولادي»، مشيرًا إلى أنه ليس لديه خطوط حمراء في كافة شؤون حياته.