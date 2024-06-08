السكة الحديد تُجري تعديلات جديدة على القطارات وتعلن تفاصيل التأخيرات

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم السبت، إجراء تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط «القاهرة - الإسماعيلية» والعكس، في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه يتم تعديل تركيب قطارات «1113 - 954 - 961 - 962» «القاهرة - الإسماعيلية» والعكس بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولها الحالية، وامتداد مسير قطاري «1113 - 962» لمحطة القاهرة.

موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الهيئة، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية» 20 دقيقة، وعلى خط «القاهرة – أسيوط» 60 دقيقة، وعلى خط «أسيوط – أسوان» 60 دقيقة، وعلى خط «بنها – بورسعيد» 90 دقيقة، وعلى خط «طنطا – المنصورة – دمياط» 45 دقيقة، وأخيرًا على خط «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة» 45 دقيقة.