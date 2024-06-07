إشادات صينية بتطور النقل البحري والسكك الحديدية في مصر

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس المنعقد في بسان بطرسبرج بروسيا، مع نائب وزير النقل الصيني وانج جانج، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

تعاون مصري صيني في مشروعات النقل

وأكدت الوزارة عمق العلاقات المصرية الصينية والتعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ عدد من مشروعات النقل، مثل تنفيذ شركة أفيك الصينية، بالتعاون مع الشركات المصرية، مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 105.5 كيلومتر، بإجمالي 19 محطة والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة، وجارٍ العمل في المرحلة الثالثة والتمهيد للمرحلة الرابعة.

بناء سفينتين جديدتين

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف «الرحاب - العاصمة الإدارية» بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنتيل وغيرها من المشروعات، مثل مشروعات السكك الحديدية التي يتم بها التعاون مع شركة هواوي الصينية، كما تم مؤخرا توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من أحدث سفن الصب الجاف النظيف بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة هانتونج الصينية.

كما تم توقيع عقدي التزام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، وذلك مع تحالف «هاتشسون COSCO -CM» للمشروع الأول، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة مع تحالف «هاتشسون- MSC».

توطين صناعة النقل في مصر

ومن جانبه أعرب نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين في قطاع النقل، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر ومنه مجالات السكك الحديدية والنقل البحري.

وأكدت وزارة النقل أنه هناك فرصا للتعاون في توطين صناعة النقل في مصر من خلال توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعة منظومات الجر الكهربائي وكذلك توطين صناعة عجلات القطار والمترو، بالإضافة إلى منظومات الإدارة والتشغيل والصيانة لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج، وكذلك طلب الجانب الصيني زيارة شركات كبرى صينية للتباحث حول مشروعات المواني ومجال الإدارة والتشغيل.