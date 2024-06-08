أستاذ دراسات بيئية: ارتفاع درجات الحرارة سببه ظاهرة النينيو

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ العالم يحتفل باليوم العالمي للمحيطات، موضحًا أنه يمثل تذكيرًا للدور التي تلعبه المحيطات في الحياة البشرية، مشيرًا إلى أنه أول ظهور لهذا الاحتفال كان في عام 1992 في مؤتمر قمة المناخ بريو دي جانيرو بالبرازيل.

درجات حرارة مرتفعة هذا العام

وأضاف «سمعان» عبر تطبيق زوم، مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ درجات الحرارة المرتفعة هذا العام بسبب ظاهرة النينيو التي تحدث من كل 4 إلى 7 أعوام، موضحًا أنها ظهرت منذ العام الماضي في شهر 6 وممتدة خلال هذا العالم ايضا.

ظاهرة النينيو

وأشار إلى أن ظاهرة النينيو تحدث عندما يكون هناك انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر في أستراليا وتنتقل هذا المياه الدفئة عبر رحلة طويلة جداً إلى سواحل البرازيل، موضحا أنه خلال هذه الرحلة تتبخر كميات كبيرة من المياه مما يؤدي إلى حدوث السيول والفيضانات في بعض الأماكن واحترار شديد في أماكن أخرى.

وأوضح أنّ درجات الحرارة عندما ترتفع تؤثر على عدة مناحي، مثل البحار والميحطات، لافتًا إلى أن الميحطات تحمل أكثر من 200 ألف نوع من الكائنات الحية التي تتأثر بشكل سلبي جداً بسبب هذا الارتفاع.