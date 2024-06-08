«التضامن»: وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات إلى مكة المكرمة غدا

تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث يكتمل اليوم السبت وصول حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى المدينة المنورة أولاً، كما يغادر حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية مطار القاهرة الدولي متجهين إلى المدينة المنورة، ليكتمل بذلك وصول 3590 جاحا إلى المدينة المنورة.

حجاج الجمعيات الأهلية

ومن المقرر أن يغادر غدا الأحد 9 يونيو آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، حيث تغادر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء، ليكون الإجمالي العام الذي وصل مكة المكرمة 4175 حاجا.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، وذلك لترؤس البعثة، حيث حرص على تفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج من أجل أداء المناسك في سهولة ويسر.

تواجد الوعاظ والواعظات

والتقى «عبد الموجود» عددا من حجاج الجمعيات الأهلية واستمع لآرائهم في الخدمات المقدمة لهم في الأراضي المقدسة من توافر الرعاية الطبية وتواجد الوعاظ والواعظات لاستشارتهم في أي أمور تتعلق بمناسك الحج، بالإضافة إلى تواجد المشرفين بجانبهم للعمل على تلبية احتياجاتهم في أي وقت.