ضوابط حج الجمعيات الأهلية 2024.. لا يجوز التنازل إلا بشروط

حددت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مجموعة من الإجراءات والضوابط للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2024، مشددة على أن العضو يلتزم بعد فوزه بالقرعة بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على آداء المناسك.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج إلا بشروط

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة تنازل الأبناء لأحد الوالدين أو العكس بشرط انطباق كافة الشروط الصحية وعدم وجود سابقة حج على المتنازل لهم وعدم تقدمهم للحج في أي جهة أخرى، ويلتزم الحاج الفائز بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.

وأوضحت المؤسسة، أنه، يتم تصعيد العضو الاحتياطي وفقاً لترتيب القرعة تلقائياً في حال عدم سداد العضو الاشتراك خلال المدة المحددة، مشددة على التأكيد على قيام الحاج نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بسداد رسوم الرحلة، ويجب أن تكون قسيمة السداد بالبنك باسم الحاج الفائز بالقرعة.

أصل قسيمة الإيداع

وأشارت إلى أنه يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة على السداد خلال 48 ساعة من السداد مع الاحتفاظ بصورة ضوئية منها معتمدة ومختومة من مديرية التضامن الاجتماعي، ويتم تسجيل رقم القسيمة بالسجل الخاص وقيمتها على الحاسب الآلي.