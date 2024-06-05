حزب الجيل ينتقد العقوبات الأمريكية على «الجنائية الدولية»: انحياز واضح لإسرائيل

أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إقرار مجلس النواب الأمريكي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين من الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها يعد انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويظهر حماية واضحة للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعوب وجرائم إبادة جماعية.

القانون يكشف الوجه الحقيقي لأمريكا

وأشار الشهابي إلى أن هذا القانون يمثل انحيازًا واضحًا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، اللذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة.

وأكد الشهابي أن هذا القانون يكشف الوجه الحقيقي لأمريكا، ويظهر معاداتها لمبادئ العدالة والمساواة وتبنيها سياسة الكيل بمكيالين، مما يجعلها وسيطًا غير آمن وغير محايد في القضية الفلسطينية، ومنحازة بشكل أعمى لدولة إسرائيل.

واشنطن بإصدارها هذا القانون تؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية في غزة

وأضاف الشهابي أن واشنطن بإصدارها هذا القانون تؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في فلسطين.

ودعا رئيس حزب الجيل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ مواقف جادة ضد الولايات المتحدة، ورفض استهانتها بالشعوب العربية والإسلامية ومعاداتها للشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.