«المالية»: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تزايدت حدتها في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً عن ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.

خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال

وأضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعظيم جهود الانضباط المالي

وأكد الوزير تعظيم جهود الانضباط المالي لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.

الاستفادة من خبرات مركز المساعدة

وتابع إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة المصرية.