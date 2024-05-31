مصلحة الضرائب تكرم 80 من الأمهات المثاليات

كرمت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، 80 من الأمهات المثاليات خلال احتفالية الأم المثالية السنوية بمقر مركز التدريب التابع للمصلحة بالمعادي، في أجواء يسودها الحب والود رمزًا للوفاء والاعتراف بالجميل ، وتأكيدًا على أهمية دور الأم والمرأة في الحياة .

وأعربت رشا عبد العال عن تقديرها لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة ، مؤكدة أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

وقدم عبد العال الشكر والتقدير لكل إمرأة عاملة على دورها الفعال في أداء عملها بالصورة المثلي والتنسيق بين عملها ورعايتها لأسرتها ، واتضح ذلك جليا في أداء هؤلاء الأمهات المثاليات في عملهن بمصلحة الضرائب المصرية .

تقديم التحية والتقدير لكل الأمهات

وقدمت التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أبنائها ، خاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الام المثالية، لافتًة إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية.

أشارت رشا عبد العال إلى أن الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ليس مرتبطًا بيوم محدد، وإنما هو تقدير وتكريم مستمر، نظراً لمكانتها، ودورها على مدار التاريخ ، حيث نجد أن لَهُن الدور الريادي في المشاركة في بناء الحضارة والتنمية، وصناعة الإنسان، وتأهيله ليخوض مسيرة الحياة، بكافة محاورها، مشيدة بدور الأم فى رعاية الأسرة، والحفاظ على تماسكها واستقرارها، وموجهة الشكر والتقدير لكل الأمهات العظيمات لما لهن من دور عظيم وأساسي في المجتمعات فالأم تعمل على تشكيل وجدان وشخصيات أبنائها، وكلما كانت الأم على مستوى عالٍ من الوعي والإدراك أخرجت جيلاً صالحاً نافعاً.

وقالت إن جميع الأمهات العاملات بمصلحة الضرائب المصرية هن أمهات مثاليات سيتحقن كل التكريم ولو استطعنا تكريمهن جميعا لفعلنا ذلك دون تردد ؛ فامهات مصلحة الضرائب المصرية بذلن جهودا كبيرة سواء في رفعة المصلحة أو في بيوتهن ومع أسرهن.

ووجهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشكر لقطاع الموارد البشرية و للإدارة المركزية للعلاقات العامة على التنظيم الرائع لهذا الحفل ليخرج بهذه الصورة اللائقة بأمهات مصلحة الضرائب المثاليات.

فقرات فنية في حفل الأمهات المثاليات

وتضمنت الاحتفالية باقة من الفقرات الفنية المتنوعة التي استمتع بها الحضور، فضلا عن قيام رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتوزيع دروع وشهادات تقدير على الأمهات المكرمات تقديراً لدورهم وعطائهم الفياض.

شهد الاحتفالية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة ، وعصام بوليس رئيس قطاع الموارد البشرية ، وحامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية المواهب ، وكريمة طه عن الإدارة المركزية للعلاقات العامة والعديد من قيادات المصلحة.