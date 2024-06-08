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فحص 13.5 مليون شخص ضمن مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي المزمن

كتب:

بسمة عبدالستار
10:42 ص | السبت 08 يونيو 2024
الاعتلال الكلوي- صورة أرشيفية

الاعتلال الكلوي- صورة أرشيفية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرا عن الجهود والنتائج الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوي المزمن.

مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي المزمن

وذكر المركز، أن وزارة الصحة والسكان كشفت عن نتائج جهود المبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوي المزمن، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، موضحا أنه تم فحص ما يقرب من 13.5 مليون شخص فوق سن 40 عاما من المعرضين للخطر، وهم مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

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بقلم بسمة عبدالستار