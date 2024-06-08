«الأعلى للجامعات»: سداد الرسوم لا يعد شرطا لقبول الطالب في الكلية المرشح لها

قال عدد من رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة إن التسجيل المبكر مستمر لمختلف الشهادات لكافة الكليات للعام الجامعي الجديد 2024-2024، موضحين أن القبول النهائي يكون بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وكذلك الحدود الدنيا للقبول بالكليات، منوهين إلى أنه في حالة القبول النهائي للطالب بعد استيفاء كافة الشروط، يستوجب منه إحضار كافة الأوراق والمستندات الأصلية خلال أسبوع من تاريخ الرسالة المرسلة له على الإيميل الخاص بالقبول وفي حالة التخلف عن المدة المقررة يعتبر الطالب متنازلاً عن القبول.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لـ«الوطن»، أنه لا يعتبر سداد أي مبالغ مالية شرطا لصحة القبول بالكلية التي يتم ترشح الطالب لها، ولا يعتد بهذا السداد في مواجهة الجامعة في حالة رفض القبول من قبل وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن عملية التسجيل مبكراً تتم بصورة منتظمة وهادئة لحجز المقاعد بالكليات على أن يتم القبول النهائي للطلاب خلال شهر أغسطس المقبل.

ومن جهته أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية وعضو الأعلى للجامعات، أن الكليات بدأت في استقبال رغبات الطلاب للتسجيل المبكر وأن القبول النهائي سيكون خلال شهر أغسطس المقبل.