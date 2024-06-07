فتح باب التقدم لعضوية لجان قطاعات التعليم العالي في جامعة بنها.. إليك الرابط

أعلنت جامعة بنها فتح باب الترشح للأساتذة لعضوية لجان القطاع في الدورة الجديدة 2027/2024 في المجالات المختلفة في لجنة قطاع الدراسات البينية والمؤهلات المهنية والمجالات التخصصية. وأوضح بيان جامعة بنها أن المجالات التخصصية لعضوية اللجان كالتالي:

مجال الآداب والعلوم الإنسانية

ويتمثل المجال في لجنة قطاع الدراسات الأدبية، و لجنة قطاع الدراسات التربوية وتضم كليات التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية) ولجنة قطاع الآثار، لجنة قطاع الفنون.

مجال العلوم الإجتماعية والإدارة

وتتمثل في لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، ولجنة قطاع العلوم الرياضية وتضم كليات التربية الرياضية ولجنة قطاع الدراسات الإعلامية، ولجنة قطاع الدراسات القانونية، ولجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية، ولجنة قطاع السياحة والفنادق، ولجنة قطاع الدراسات التجارية.

مجال علوم الحياة والطب

وتتمثل في لجنة قطاع الدراسات الطبية، ولجنة قطاع طب الأسنان، ولجنة قطاع التمريض، ولجنة قطاع الدراسات الصيدلية، ولجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي، ولجنة قطاع الطب البيطري.

مجال العلوم الطبيعية و الهندسة والتكنولوجيا

وتتمثل في لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ولجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، ولجنة قطاع الدراسات الزراعية، ولجنة قطاع العلوم الأساسية.

أوضح بيان جامعة بنها أنّه يشترط في المتقدم أن يكون شاغلاً لدرجة أستاذ.

خطوات التقدم للجان القطاع

أوضح بيان جامعة بنها أنه يتم تقديم ملفات الترشح كالآتي:

أولاً: لجان القطاع التابعة لمجال علوم الحياة والطب، ومجال العلوم الطبيعية – الهندسة والتكنولوجيا، يتم التقديم بمكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ثانياً: لجان القطاع التابعة لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، ومجال العلوم الإجتماعية والإدارة، يتم التقديم بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من الملف.

- يتم فتح باب قبول ملفات الترشح اعتبارا من يوم الثلاثاء 4/6/2024، وآخر موعد لاستلام الأوراق يوم الخميس 13/6/2024.

- ويتم استلام الملفات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.

أوضح البيان أنه لمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم يرجى الإطلاع على الروابط التالية.