وزير التعليم يعلن إجراء مسابقة جديدة للمعلمين نهاية يونيو الجاري

اتفق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إجراء مسابقة جديدة سيعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنهاية شهر يونيو الجاري، وتشمل الإعلان عن أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات التي تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو 2022، ومن المقرر أن تضمن تخصصات معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل.

مسابقات سنوية لصالح وزارة التربية والتعليم

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجري مسابقات سنوية لصالح وزارة التربية والتعليم، بدءا من عام 2022 ولمدة 5 سنوات بإجمالي 150 ألف معلم، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني للوزارة، وشادي زلطة المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ويسري محمود مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية.

كما حضر من جانب الجهاز، المستشار محمد عابد، المستشار القانوني للجهاز، ونسمة الخطيب المستشار الإعلامي للجهاز، ومارينا ثروت معاون رئيس الجهاز لتقييم القدرات، ومحمد فيصل معاون رئيس الجهاز للتدريب وبناء القدرات، ونرمين جمال وكيل الجهاز للتوظيف الحكومي ومحمد الحسين عضو الجهاز.