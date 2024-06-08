«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يقلل 25% من انبعاثات الغازات الدفينة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن أهمية المحيطات لكوكبنا مع أهمية التحول إلى الاقتصاد الدائري لإنقاذها.

المحيطات تنتج 50% من الأكسجين

وأوضح المركز، أنّ 70% من سطح الأرض تغطيها المحيطات، و50% من الأكسجين الموجود على الأرض تنتجه المحيطات.

- 30 % من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر عن البشر تمتصه المحيطات.

- 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية تتدفق سنويًا إلى المحيطات، وقد يتضاعف هذا الرقم 3 مرات بحلول عام 2040.

تقليل 80% من المواد البلاستيكية

- المصدر الرئيسي للبروتين لأكثر من مليار إنسان في العالم هو المحيطات.

- التحول إلى اقتصاد دائري سيؤدي إلى تقليل 80% من المواد البلاستيكية في المحيطات بحلول 2040، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 25%.