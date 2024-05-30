25 عاصفة تهدد العالم وأعاصير عنيفة تضرب شواطئ المحيطات.. استعدوا للأسوأ

شهد العالم مؤخرًا عددًا من التغيرات المناخية القاسية، وظن البعض أنها الأسوأ على الإطلاق، ولكن ما نشهده الفترة القادمة هو الأكثر صعوبة، إذ توصل عدد من خبراء الأرصاد إلى حدوث عواصف كارثية تهدد العالم، و وتترك عددًا من التأثيرات السلبية على الكون أجمع فما القصة؟

25 عاصفة تهدد العالم

يشهد العالم عددًا من الأعاصير والتي صنفت على كونها الأكثر توترًا والأقوى في هذا العام، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي خاصة في المحيط الأطلسي، ما ينذر بحدوث نحو 17 إلى 25 عاصفة في المحيط الأطلسي.

سبب حدوث تلك الظواهر الاستثنائية

يرجع السبب الرئيسي لحدوث تلك الظواهر الاستثنائية، إلى تغير المناخ، والذي يتسبب في تباين الحرارة في المحيط الأطلسي، ما يهدد حياة ملايين من البشر، خاصة سكان النصف الشرقي من الولايات المتحدة.

وحذر أحد علماء المناح في وكالة ناسا، من قوة العاصفة، ونصح بضرورة الاستعداد وتوخي الحذر في حال التعامل مع تلك الكوارث الطبيعية، التي تخلف دمارا شاملًا بكل المقاييس.

الأعاصير والعواصف في المحيط الأطلسي

بات حدوث الأعاصير أمرا شائعا، وذلك نتيجة التأثر بعدد من التغيرات المناخية، وتأتي بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والتي تكون فرصة وسببًا رئيسيًا لحدوث تلك الظواهر الاستثنائية في المحيط الاطلسي.

العام الأكثر سخونة

صنف هذا العام على كونه الأكثر سخونة، حيث يشهد طقسًا شديد الحرارة بشكل استثنائي، لتصنف سنة 2024، على كونها من بين أكثر 5 سنوات حرارة تم تسجيلها على الإطلاق، ويمثل هذا الطقس عاملا مساعدا لموسم حرائق أكثر تدميرًا، وهذا ما شهدناه العام الماضي، نتيجة التأثر بنمط النينو المناخي، الأمر الذي ترتب عليه عددًا من حرائق الغابات.

وعلق مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، خلال حديثه لـ«الوطن»، على الأمر، موضحًا أن الأعاصير جزء رئيسي من عوامل المناخ، ففي حال كون درجة الحرارة مرتفعة، فشدة حركة الأعاصير الموازية لشاطئ المحيط تكون عنيفة وكبيرة، وتعمل على إزالة الكثير من المكونات في طريقها، وتؤدي إلى حدوث تغيرات كاملة غير معتادة.

وتابع «علام»، أن هذه الظاهر ربما تحدث مرة كل عام أو مرتين، أو كل 5 أعوام والتي يطلق عليها ظاهرة النينو، وتؤثر على الثروة السمكية بشكل كامل، ويصل تأثيرها إلى الطيور والنباتات والغذاء والكائنات الحية، إلى جانب خطرها على الغطاء الأخضر، إذ تحدث تأثيرًا عنيفًا بسبب شدتها، ولا يقتصر حدوثها على المحيط الأطلسي فحسب، بل تحدث في المحيط الأطلنطي والهادي أيضًا.