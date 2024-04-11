«معلومات الوزراء»: موجة حارة خطيرة ضربت 90% من المحيطات في العام الماضي

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على المقال الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، بعنوان «مؤشرات التغير المناخي تصل إلى مستويات قياسية عام 2023» ، مشيرا إلى أن 90% من المحيطات والأنهار الجليدية شهدت تغييرات بسبب التغير المناخي، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية والبشرية في عام 2023.

وأوضح معلومات الوزراء فى التقرير الصادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أوضح أن الأرقام القياسية تحطمت مرة أخرى، فيما يتعلق بمستويات غازات الدفيئة، ودرجات حرارة السطح، وحرارة المحيطات وتحمضها، وارتفاع مستوى سطح البحر، والغطاء الجليدي البحري في القطب الجنوبي، وتراجع الأنهار الجليدية.

حرائق الغابات والأعاصير المدارية

ووفقًا لتقرير المنظمة عن حالة المناخ العالمي في عام 2023، فقد تسببت موجات الحر والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير المدارية المتصاعدة بتفشي البؤس والفوضى، وقلبت الحياة اليومية لملايين البشر رأسًا على عقب، كما تسببت بخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات.

وأكد تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2023، كان العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، حيث بلغ المتوسط العالمي لدرجة الحرارة القريبة من السطح 1.45 درجة مئوية، وكانت هذه هي الفترة الأكثر دفئًا خلال عشر سنوات على الإطلاق.

عانت مجموعة الأنهار الجليدية أكبر فقدان للجليد على الإطلاق منذ عام 1950 مدفوعة بالذوبان الشديد في كل من غرب أمريكا الشمالية وأوروبا، وكانت مساحة الجليد البحري في القطب الجنوبي هي الأدنى على الإطلاق، حيث بلغ الحد الأقصى في نهاية الشتاء مليون كيلومتر مربع أقل من العام السابق.

انعدام الأمن الغذائي في أنحاء العالم

حسب التقرير، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في أنحاء العالم جميعًا بأكثر من الضعف - من 149 مليون شخص قبل جائحة "كوفيد - 19 إلى 333 مليون شخص في عام 2023 في 78 دولة رصدها «برنامج الأغذية العالمي».

قفز توليد الطاقة المتجددة في عام 2023، إلى طليعة العمل المناخي لقدرته على تحقيق أهداف إزالة الكربون فقد زادت إضافات القدرات المتجددة بنحو %50% مقارنة بعام 2022، ليصل المجموع إلى 510 جيجاوات، وهو أعلى معدل في العقدين الماضيين.