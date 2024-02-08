إلهام علييف على أعتاب الولاياة الخامسة لرئاسة أذربيجان

تصدّر الرئيس الأذربيجاني الحالي إلهام علييف الانتخابات الرئاسية المبكرة في جمهورية أذريبجان، إذ حصل على 92.05% من الأصوات، وذلك بعد فرز أكثر من 93% من بطاقات الاقتراع.

ونقلت «سكاي نيوز» عن مظهر باناخوف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأذربيجانية أن لجنة الانتخابات المركزية انتهت من فرز 93.35% من الأصوات التي وردت من مراكز الاقتراع لافتًا أن الرئيس الحالي حصل على 92.05%.

علييف وقع مرسوما يعلن فيه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

وكان الرئيس الأذري إلهام علييف قد وقع مرسوما يعلن فيه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في 7 ديسمبر الماضي وحددت على أساسها لجنة الانتخابات المركزية موعدها في 7 فبراير 2024 ومن المتوقع ظهور نتائج التصويت الأولية خلال اليوم الخميس 8 فبراير.

إلهام حيدر أوغلو علييف البالغ من العمر 62 عاما، هو الرئيس الرابع لـ أذربيجان وهو الابن الثاني للرئيس الأذربيجاني السابق حيدر علييف، وأصبح إلهام علييف رئيسًا للبلاد في 31 أكتوبر 2003 وهو يقبع على رأس السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.