اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بنسبة نجاح 82%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 194263 طالبا وطالبة، حضر منهم 192001 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 158594، بنسبة 82.60%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 35669 طالبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 177656 طالبا وطالبة، حضر منهم 173448 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 133333 طالبا، بنسبة 76.87%، ومن لهم دور ثان 44321 طالبا.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر هـنــا.