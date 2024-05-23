موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 على بوابة الأزهر الشريف

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 ستعلن على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، مما يتيح للطلاب الحصول على تفاصيل أماكن جلوسهم وتوزيعهم على اللجان المختلفة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 على بوابة الأزهر

وعادةً ما تصدر أرقام جلوس الثانوية الأزهرية في شهر مايو أو يونيو، قبل بدء الامتحانات بفترة كافية لتمكين الطلاب من الاستعداد بشكل جيد، ويتمكن الطلاب من الدخول إلى بوابة الأزهر باستخدام رقم التسجيل الخاص بهم للحصول على أرقام الجلوس وكافة التعليمات المتعلقة بالامتحانات من خلال الضغط هنا.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريح لـ«الوطن»، أن إدارة الأزهر تحرص على التأكد من توفير المعلومات بدقة وسرعة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وشفافية، لافتا إلى أن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 وصلت المعاهد الأزهرية بالفعل، وسيتم إعلانها عبر بوابة الأزهر الشريف في موعد أقصاه السبت المقبل، ناصحا الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي بشكل دوري للحصول على أحدث التحديثات والمعلومات المتعلقة بالامتحانات وأرقام الجلوس.