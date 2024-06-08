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«الدستورية» تقرر عدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بـ«العربية للتصنيع»

كتب:

محمد عيسى
09:08 م | السبت 08 يونيو 2024
المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.

القرار ليس تنظيمياً

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله.

القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد

وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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