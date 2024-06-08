الرئيس السيسي لنظيره الأذربيجاني: القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة.

أضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن المباحثات اليوم استعرضت الجهود المصرية لإنفاذ المســاعدات الإنســـانية لأهالـي قطاع غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية»، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب.

أعرب الرئيس السيسي عن سعادته باستقبال رئيس أذربيجان والوفد المرافق له، في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة، اســتنادا للروابــط التاريخيــة الممــتدة بينهـــما، مضيفا: «كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسا لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة، وكذا، على الثقة التي حظيت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق».

أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات اليوم تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما لاسيما فى قطاعات: الإنشاءات والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية، والنفط والغاز.

وتابع: «اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «أكدت خلال المباحثات مساندة مصر لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل ويهمني في هذا الصدد، الإشادة بالتقدم المحرز مؤخراً فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

اختتم الرئيس السيسي كلمته: «أجدد ترحيبي بالرئيس علييف، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في مسار تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بين بلدينا في كل المجالات استكمالاً للعلاقات الودية والتاريخية، التي تربط شعبينا الصديقين».