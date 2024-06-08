الرئيس السيسي: تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني قريبا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها اليوم مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، تؤكد تطلع مصر لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لكليهما لاسيما في قطاعات الإنشاءات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس أذربيجان: «اتفقنا خلال المباحثات اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وتطلعنا لعقد اجتماعات للدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت، وتنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني؛ بما يساهم بدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون الفترة المقبلة».