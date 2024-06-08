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رئيس أذربيجان: مستعدون لاقتناء الخبرة المصرية في تنظيم «كوب 29»

كتب:

منار مجدي
01:38 م | السبت 08 يونيو 2024
رئيس أذربيجان

رئيس أذربيجان

أعرب رئيس أذربيجان، إلهام علييف، عن سعادته لتواجده في جمهورية مصر العربية، موضحا أن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تنمية العلاقات بين مصر وأذربيجان.

وقال «علييف»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في العام الماضي استقبل الرئيس السيسي في أذربيجان، حيث يحمل هذا التبادل في الزيارات أهمية لتنمية الحوار السياسي.

وأضاف أن أذربيجان مستعدة لاقتناء الخبرة المصرية في التنظيم وإعداد كوب 29، موضحا أن هناك توافقا في المنظمات الدولية في شتى القضايا والتعاون المثمر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، متابعا: «نحن نقوم بجهود مشتركة لتعزيز وتقوية التضامن الإسلامي».

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بقلم منار مجدي