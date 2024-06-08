ميناء دمياط البحري يستقبل 50 ألف طن قمح وسكر وفول وذرة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 12 سفينة، ومغادرة 13 أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33818 طنا تشمل 11475 طن رمل زجاجي و859 طن ملح و6638 طن أسمنت معبأ و1080 طن أسمنت صب 1826 طن جبس و2100 طن علف بنجر و9840 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50777 طنا تشمل 9 أطنان قمح و5263 طن فول و2993 طن ذرة و20700 طن صويا و2922 طن حديد و2550 طن زيت طعام و6531 طن خردة و1816 طن عدس و7750 طن سكر و243 طن لبن مجفف.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 1564 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 634 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27983 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192629 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1201 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5076 حركة.