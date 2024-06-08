رئيس أذربيجان: فرصة سانحة للتعاون مع مصر في ممرات النقل المارة عبر أراضينا

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إنه جرى تبادل الآراء بين مصر وأذربيجان حول ممرات النقل التي تمر عبر الأراضي الأذربيجانية، وهناك فرص سانحة للتعاون في هذا المجال بين البلدين.

أوضح رئيس أذربيجان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أعضاء الوفدين في «اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني» قدموا معلومات في هذا الاتجاه، مشددًا على أن آخر جلسة كانت في عام 2020، وستنعقد الجلسة المقبلة خلال العام الجاري، مشددًا على أنه سوف يجري اتخاذ الخطوات التالية لإنجاح التعاون بين مصر وأذربيجان.

وتابع: «أشكركم على حسن الاستقبال.. وسألتقي بالرئيس السيسي في أذربيجان في شهر نوفمبر خلال كوب 29».