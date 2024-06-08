خبير: زيارة رئيس أذربيجان لمصر تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دولة أذربيجان مهمة جدا نظراً لموقعها في جنوب شرق أوروبا، موضحا أن مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان عام 1991، وتبادلا التمثيل الدبلوماسي عام 1992.

«جاب الله»: العلاقات بين مصر وأذربيجان تاريخية

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات بين البلدين تاريخية ولقت دفعة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، حيث زار أذربيجان في يناير عام 2023، ومنذ هذه الزيارة هناك تواصل مستمر على مستوى رئيس مجلسي وزاء البلدين أو الوزراء ورجال الأعمال.

زيادة التعاون على المستوى الاقتصادي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من خلال تلك الزيارات نجد أن هناك محاور تستهدفها الدولتان من أجل زيادة التعاون على مستوى الاقتصادي، موضحا أنه يجب أن يكون هناك تعاون في مجالات الإنشاءات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والمنسوجات.