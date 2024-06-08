ماذا يحدث في يوم التروية؟.. تتضاعف فيه الحسنات

بدأت العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهي أيام تتضاعف فيها الحسنات، وفضلها الله - سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وفرض الله في هذا الشهر المبارك فريضة الحج على كل بالغ عاقل راشد مقتدر ماديًا وصحيًا، مصداقا لقول الله تعالى في سورة آل عمران الآية 97 «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»، ومن هذه الأيام العشرة يوم يسمى بيوم التروية، ويستعرض التقرير التالي ماذا يحدث في يوم التروية؟ وفقا لما ورد عن دار الإفتاء المصرية.

ماذا يحدث في يوم التروية؟

وقبل التعرف على ماذا يحدث في يوم التروية؟، نستعرض لكم معلومات عنه، فهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، واختلفت الروايات حول ذلك الاسم بأنه سمي بذلك الاسم لأنه في الرواية الأولى أن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من الأيام، وفي رواية ثانية أنه سمي بيوم التروية لأن يروون بالماء من العطش في هذا اليوم يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى، وفي رواية ثالثة أنه سمي بذلك لتروي سيدنا إبراهيم في ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، وفي رواية رابعة أنه سمي بيوم التروية لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام جاءته الرؤية في اليوم الثامن، بأن يذبح ابنه إسماعيل؛ فتروي سيدنا إبراهيم حتى يتبين له إن كان قولًا من عند الله – سبحانه وتعالى – أم قول من الشيطان من ذلك جاء مسمى يوم التروية.

يستحب الاغتسال قبل الذهاب إلى منى

وبالعودة لمعرفة ماذا يحدث في يوم التروية فمن المفُترض أن يذهب الحاج المُفرد والقارن إلى منى في وقت الضحى، وكذلك المتمتع لكن الاختلاف أنه يجب على المتمتع أن يذهب بعد أن يُحرم، ذلك لأنه قد تحلل من إحرامه بعد أدائه لمناسك العمرة ويستحب للذاهب إلى منى الاغتسال ثم يرتدي ملابس الإحرام، ويصلي الحاج الفروض الخمسة «الظهر، العصر، المغرب ، العشاء ، الفجر» وله أن يقٌصر الرباعية لكن لا يجوز الجمع، على أن يكون الذهاب إلى منى والمبيت فيها سُنة.