دعاء يوم التروية للحاج وغير الحاج.. أوقات يرجى فيها الاستجابة

يوافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويُطلق عليه اسم يوم التروية، وفي ذلك اليوم يحاول المسلمون التقرب إلى الله عز وجل، سواء الحاج أو غير الحاج، ومن بين الأعمال المستحبة في ذلك اليوم الدعاء، لذلك يهتم كثيرون بمعرفة دعاء يوم التروية لغير الحاج والحاج، وما يمكن أن يدعو الله عز وجل به في ذلك اليوم.

دعاء يوم التروية للحاج

في هذا التقرير، تستعرض «الوطن» صيغ لـ دعاء يوم التروية، والذي يكون فيه سعة دون التقيد بصيغة مددة، فللمسلم أن يدعو في ذلك اليوم بما يشاء، وبالصيغة التي يعرفها أو يريدها.

دار الإفتاء المصرية، نشرت مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أوضحت خلاله أهم أعمال يوم التروية بشكل عام للحجاج، كما أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ما يمكن قوله في دعاء يوم التروية.

أعمال يوم التروية

وأوضحت أمين الفتوى في الفيديو، أنّ الحاج في يوم التروية يقوم بالإحرام أولا، ثم يقول «لبيك الله بحجة»، أو من الممكن أن يقوم بالاغتسال أولا وصلاة ركعتين، ويقول بعدهما «لبيك اللهم بحجة» على أن يقولها بعد ارتداء ملابس الإحرام.

وأشار أمين الفتوى، إلى أنّ الحجاج في يوم التروية ينطلقون إلى منى، ليصلون بها الظهر ويمكثون بها حتى فجر يوم عرفة، ليذهبوا إلى جبل عرفات بعد ذلك، موضحا أنّ الذهاب إلى منى في ذلك اليوم هو أمر اختياري، فهو سنة.

صيغ مختلفة في دعاء يوم التروية لغير الحاج

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم في ذلك اليوم، وهي أدعية عامة لا تتقيد بيوم التروية فقط، ومنها.

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت»، ويمكن قول: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم».