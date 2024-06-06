بعد إعلان غرة ذي الحجة.. تعرف على مواقيت أيام التروية وعرفة وعيد الأضحى

يستعد المسلمون لموسم الحج بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن موعد عيد الأضحى 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، فيما يسأل العديد من المسلمين عن مواقيت التروية وعرفة والعيد للقيام بشعائر الحج، خاصة وأن هذه الأيام المباركة لها شعائر مختلفة لدى الحجاج تنتهى بالوقوف في عرفة وذبح الأضحية.

مواقيت أيام التروية وعرفة والعيد

وتبدأ مواقيت أيام التروية وعرفة وعيد الأضحى، وفقًا لبيان دار الإفتاء المصرية، الذي يوضح أن يوم التروية هو الثامن من شهر ذي الحجة 1445 هجريًا الموافق الجمعة 14 يونيو 2024 ميلاديًا، ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1445 هجريًا، الموافق السبت 15 يونيو ويوم عيد الأضحى 2024، هو يوم العاشر من ذي الحجة الموافق الأحد 16 يونيو 2024.

ما هي أيام التروية؟

أيام التروية هي الأيام الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري، وتلعب هذه الأيام دورًا مهمًا في مناسك الحج، إذ يقوم الحجاج خلال هذه الفترة بمجموعة من الشعائر والأنشطة الدينية المهمة، واليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ويسمى بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء في مكة المكرمة قبل التوجه إلى منى، إذ كانت هناك صعوبة في الحصول على الماء في السابق، وفي هذا اليوم، يتوجه الحجاج من مكة إلى مشعر منى بعد أداء صلاة الفجر، ويُصلى في منى صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي قصرًا دون جمع، ويقضي الحجاج هذا اليوم في منى في ذكر الله والتهيؤ للوقوف بعرفة.

يوم عرفة ضمن أيام التروية

أما اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) فيُعتبر من أعظم الأيام عند المسلمين، إذ يقف الحجاج في صعيد عرفة من بعد الظهر حتى غروب الشمس، يذكرون الله ويستغفرونه ويؤدون الدعاء والتلبية، والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة».

وبعد غروب الشمس، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة ليبيتوا هناك ويجمعوا حصى الجمرات، وهذه الأيام تعتبر تحضيرًا لذروة مناسك الحج، وتسبق عيد الأضحى المبارك الذي يأتي في اليوم العاشر من ذي الحجة، وخلالها يتم التركيز على العبادة والذكر والدعاء، وهي فرصة للحجاج للتقرب إلى الله والاستعداد ليوم عرفة الذي يُعد من أهم أيام الحج.