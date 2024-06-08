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رئيس أذربيجان: نتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

كتب:

منار مجدي
03:46 م | السبت 08 يونيو 2024
جانب من المؤتمر الصحفي

جانب من المؤتمر الصحفي

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، الذي شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، معربا عن أمله في زيادته، منوها إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي، اليوم، تناولت التعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة والصناعة الألومنيوم ومختلف المجالات الأخرى، متوقعا التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة.

وأوضح «علييف»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث مع الرئيس السيسي، حول العلاقات مع أرمينيا، إذ جرت استعادة 4 قرى أذربيجانية بناء على المحادثات الثنائية، كما تجري عملية تحديد وترسيم الحدود حاليا.

أشار إلى أن  جمهورية أذربيجان استعادت في سبتمبر 2023 سيادتها على أراضيها كافة، مؤكدا أن الحدود الأذربيجانية الأرمينية تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين، ولم يجري رصد أي انتهاك.

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بقلم منار مجدي