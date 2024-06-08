اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بنسبة نجاح 83%

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني بنسبة نجاح 83%، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وبعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات كافة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن المحافظ، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية التي انطلقت امتحاناتها منتصف الشهر الماضي، وبدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتقدير الدرجات داخل مقار لجان التصحيح، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح، تم عرض النتيجة على المحافظ.

إرسال نسخة من النتيجة إلى المدارس

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، تم إرسال نسخة منها إلى كل الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، من أجل إرسالها إلى مدارس الشهادة الإعدادية كافة بمدن ومراكز وقرى المحافظة، من أجل الاطلاع عليها من قبل الطلاب والحصول على نسخة منها.