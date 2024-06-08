السكة الحديد تعلن جداول قطارات خط «القاهرة - طنطا - المنصورة – دمياط»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جداول قطارات خط «القاهرة - طنطا - المنصورة – دمياط» والعكس، موضحة أن القطارات تمر بمحطات شبرا الخيمة وقليوب وقها وطوخ وبنها وقويسنا وبركة السبع وطنطا ومحلة روح والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا والمنصورة وشربين وكفر سعد وأخيرا دمياط.

محطات وقوف القطارات

وأوضحت الهيئة، أن قطار رقم 807 يقف في محطة ميت عساس ويقوم منها الساعة 18:53، وقطار رقم 569 يقف في محطة رأس الخليج ويقوم منها الساعة 22:19، وقطار رقم 969 يقف بمحطة رأس الخليج ويقوم منها الساعة 23:23، وقطار رقم 967 يقف في محطة رأس الخليج ويقوم منها الساعة 13:14.

وأكدت الهيئة، أن قطار رقم 808 يقف بمحطة ميت عساس ويقوم منها الساعة 3:58، وقطار رقم 964 يقف بمحطة رأس الخليج ويقوم منها الساعة 6:36، وقطار رقم 566 يقف بمحطة رأس الخليج ويقوم منها الساعة 7:50.

ويقف قطار رقم 966 بمحطة رأس الخليج ويقوم منها الساعة 13:56 دقيقة وقطار رقم 968 يقف بمحطة رأس الخليج ويقوم منها الساعة.

صيانة مستمرة

ونوهت الهيئة أن القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل تشغيلها على خطوط السكة الحديد لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.