«الصحة»: إجراء 392 جلسة ضمن منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات مطروح

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قيادات الوزارة تابعوا سير العمل في تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي، بمستشفيات مرسى مطروح التي تعد أولى المحافظات التي تطبق المنظومة داخل مستشفياتها، حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي

وتابع بأنه جرى الاطلاع على مستجدات العمل في تطبيق بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات (الحمام المركزي، ومطروح العام، والسلوم، والنجيلة المركزي، وبراني، وسيوة المركزي، والضبعة المركزي، والعلمين)، حيث تم إجراء 392 جلسة من خلال المنظومة المنظومة منذ بداية تشغيلها.

أقسام مستشفى الحمام المركزي

أضاف «عبدالغفار» أنه جرى تفقد أقسام مستشفى الحمام المركزي، للاطمئنان على توافر جميع الخدمات الطبية، والاطلاع على كفاءة تشغيل كل الأجهزة الطبية بالمستشفى، إذ تبين تعطل بعض أجهزة التنفس الصناعي، وماكينات الغسيل الكلوي، وفي هذا الصدد جرى التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة لكل الأجهزة المعطلة ودخولها الخدمة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر «عبدالغفار» أن مستشفى الحمام المركزي يعمل بطاقة 84 سريرًا من ضمنها 16 سرير رعاية مركزة، و24 ماكينة غسيل كلوي، و2 غرفة عمليات، و5 حضانات، و22 سرير داخلي، و13 سرير استقبال.