مسئولو «الصحة» يوجهون بتجديد نقطتي إسعاف الكيلو 58 و41 في «إسكندرية الصحراوي»

وجه وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، العاملين بنقطتي إسعاف الكيلو 58 والكيلو 41 الواقعتين على طريق «مصر إسكندرية الصحراوي» بسرعة العمل على رفع كفاءة المكان، ذلك خلال زيارة مفاجئة، لعدد من نقاط الإسعاف أثناء مروره على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لاستكمال جولته الميدانية من محافظة البحيرة، إلى مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمدن الساحلية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على تلك المدن خلال فصل الصيف.

سرعة تطوير المبنى وتجهيزه بكافة سبل المعيشة للعاملين بالنقطة

ووجه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، بسرعة تطوير مبنى نقطة إسعاف الكيلو 58، حيث لم يخضع لأي تطوير منذ عام 2008، فضلا عن تجهيزه بكافة سبل المعيشة للعاملين بالنقطة.

نقطة إسعاف الكيلو 41 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع مروره المفاجىء أثناء خط سير الزيارة، بتفقد نقطة إسعاف الكيلو 41 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والجار العمل على تطويرها للعمل بنموذج سيارتين، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتجديد الفرش غير الطبي للعاملين من الطاقم الإسعافي.