محافظ كفر الشيخ: غلق كوبري الهويس بمركز بيلا لإجراء أعمال الصيانة اليوم

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا بدايةً من مساء اليوم الإثنين، لبدء أعمال الصيانة التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لإجراء المعاينة اللازمة للكوبري

وقال المحافظ إنّه نظراً لأهمية ‏كوبري الهويس بمركز بيلا، حيث يُعد الشريان الرئيسي لربط مركز ومدينة بيلا بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، فقد تلاحظ إجراء صيانة عاجلة عقب تشكيل لجنة من الخٌبراء والفنيين لإجراء المعاينة اللازمة للكوبري والوقوف علي حالته الإنشائية، حفاظاً على سلامة المواطنين والسيارات من الخطر، خاصةً مع الكثافات المرورية اليومية العالية.

عمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري الهويس

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه جرى تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري الهويس، تجنباً للمخاطر وحفاظاً على أرواح المواطنين، والبدء في أعمال الصيانة بدايةً من اليوم الاثنين، مُوجهاً بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء الأعمال، وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.

وأشار المحافظ، إلى أنّه جرى تكليف هيئة الطرق ومديرية الطرق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بتمهيد وجاهزية الطريق البديل، وهو طريق «بيلا - حاذق - أبو بدوي» بدلاً من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات»، للمُتجهين إلى محافظة كفر الشيخ، على أنّ يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.

تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمركز ومدينة بيلا

أوضح أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حريص على تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمركز ومدينة بيلا، ومتابعة الأعمال ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة والجودة المحددة، تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتية سليمة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.