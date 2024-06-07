«الصحة» تنظم ورشة لدعم مهارات الأطباء في علاج سوء التغذية بين الأطفال

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية للأطباء تخصص طب أطفال، تحت إشراف المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بعنوان «كيفية تشخيص وعلاج ومتابعة حالات سوء التغذية الحاد».

التصدي لأمراض سوء التغذية

وعقدت الدورة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتبادل الخبرات والرؤى حول أبرز الحلول الحديثة للتصدي لأمراض سوء التغذية بين الأطفال، بحضور أطباء من محافظات «شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تُعد بمثابة منصة علمية هامة لدعم مهارات الأطباء للعمل على إجراء مسح شامل وتشخيص دقيق لحالات سوء التغذية الحاد، فضلًا عن تقديم العلاجات المناسبة ومتابعة تطور حالات المرضى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن التدريب يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، ما يسهم في تحسين معدلات الشفاء وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن سوء التغذية الحاد.

فيما أوضحت الدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، أن الورشة استمرت على مدار 5 أيام، وحرصت خلالها الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان استمرار العملية التدريبية لأطباء المعهد القومي، ورفع كفاءتهم والعمل على تقديم خدمة طبية ذات جودة مميزة.