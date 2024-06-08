بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة بنسبة 83.7%، وحرص على تقديم التهنئة إلى الطلاب والطالبات الأوئل.

وتقدم محافظ الغربية بالأمنيات والتهاني لأبناء الشهادة الإعدادية من محافظة الغربية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتنشر «الوطن» أسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالغربية، وهم:

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالغربية

ومن ناحيته، صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الأول 85716 طالب وطالبة، حيث اسفرت النتيجة عن نجاح 71734 طالب، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 13968، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأدائها 3511 طالب، نجح منهم 2404، لتبلغ نسبة النجاح فيها 69.6%، وبالنسبة للتلمذة الصناعية، فقد تقدم 177 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 97%، أما نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد تقدم لها 12 طالب، وبلغت نسبة النجاح 91.6%.