تفاصيل تداول 40 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، تواجد 11 سفينة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و770 شاحنة، و220 سيارة.

وبحسب بيان الهيئة، شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، و320 شاحنة، و174 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34 ألف طن بضائع، و350 شاحنة، و46 سيارة.

حركة التداولات في ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل»، بينما تغادر السفينة «بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن هي «MARIAM»، و«بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 2»، وغادرت السفينة «LADONNA» على متنها 21 الف طن فوسفات تصدير إلى بلغاريا والسفينة سينا.

كما تم تداول 9300 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن، هي «بريدج»، و«كوين نفرتيتي»، و«آور» و«آيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1960 راكبا بموانيها.