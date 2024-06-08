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«الأنامل الصغيرة»: انطلاق مبادرة «فرح ومزيكا» بالعزف في قطار العاصمة الإدارية

كتب:

عمرو هلال
03:51 م | السبت 08 يونيو 2024
مداخلة قائد ومؤسس فرقة «الأنامل الصغيرة»

مداخلة قائد ومؤسس فرقة «الأنامل الصغيرة»

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، فيديو مصور من داخل قطار العاصمة الإدارية لعزف أوركسترا «الأنامل الصغيرة» ضمن مبادرة «فرح ومزيكا» لنشر البهجة بين المواطنين.

تفاصيل مبادرة «فرح ومزيكا»

أكد المايسترو الدكتور راجي المقدم، قائد ومؤسس فرقة «الأنامل الصغيرة»، أن الفكرة بدأت في العام الماضي وجرى العزف في ميدان المسلة بمحافظة بورسعيد.

 

وشدد «المقدم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، في برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر قناة «dmc»، على أنه كان هناك استجابة طيبة من المواطنين، وهو ما أسعدهم بشكل كبير، موضحًا أنه جرى بعدها تأسيس مبادرة «فرح ومزيكا» وبدأت من قطار العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح أن السعادة في عيون المواطنين والطاقة الإيجابية التي تظهر عليهم يجلعهم يتحملون صعوبة الطقس والأجواء الحارة من أجل التخفيف عن المواطنين.

ولفت إلى أن الأوركسترا الخاصة به بدأت من عام 2010 وجرى تدريب وتجميع المجموعة قبل الوصول للجيل الرابع من الأوركسترا «الأنامل الصغيرة»، ولهم جدول سابق في حفلات دار الأوبرا ويجري تقديم أعمال مميزة.

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