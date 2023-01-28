نقيب الموسيقيين عن منع حفل الأوركسترا الإيطالي: «منعرفش عنه حاجة»

علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بأنه لا توجد أي مشكلة بشأن حفل الأوكسترا الإيطالي الذي تم إلغاؤه في معبد الأقصر، موضحا أن النقابة جهة للحصول على التصريح فقط، ولا بد أن تكون على علم بهذا الحفل.

الحفل يتضمن وجود 52 عازفا أجنبيا

وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، أن المصنفات الفنية والقوى العاملة المصرية، حال استقدام الأجانب للعمل في مصر تحصل على رسوم من إقامة هذه الحفلات، ولا بد من الحصول على التصريح من النقابة.

وأشار كامل إلى أن الحفل يتضمن وجود 52 عازفا أجنبيا، والقانون يتيح رقم معين، مشيرا إلى أن النقابة بها العديد من الموسيقيين يريدون العمل، والنقابة تسعى لتنفيذ هذا.

وأوضح أنه خاطب وزير السياحة والآثار، لحصر الأجانب في الفنادق ولا بد من الحصول على تصريح العمل من قبل نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن النقابة جهة تصريح وليست جهة منع.

وأكد نقيب الموسيقيين، أنه لو تم مخاطبة النقابة، أو التقدم لأي جهة حكومية كان سيتم مساعدتهم ولن يتم الحصول على أي رسوم، وكان سيتم منحهم التصريح اللازم لإقامة الحفل.

وشدد كامل، على أن المبالغ التي تم تناولها بشأن الرسوم للحفل الإيطالي ووصلت إلى 25 ألف دولار لا أساس لها من الصحة، ويتم تحصيل على هذه الحفلات رسوم أقل بكثير من الأرقام التي تم تناولها.

الحالة الصحية لـ حلمي بكر

وطمأن كامل، الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، مؤكدا أنه غادر اليوم العناية المركزة.

وكشف عن أن النقابة استطاعت تحقيق متحصلات للنقابة خلال 3 شهور وصلت إلى 26 مليون جنيه، قائلا: «هذا المبلغ لم يحدث في تاريخ النقابة ومجلسها من قبل».