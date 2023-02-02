عبد الرحمن أبو زهرة يدعم حفيدته في حفل الأوركسترا الإيطالي: «أحلى حاجة حصلت»

حرص الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على دعم حفيدته العازفة «مريم»، خلال حفلها الذي أقيم أمس الأربعاء على مسرح الجمهورية بالقاهرة، ضمن الأوركسترا الإيطالي، ضمن جولة حفلات للأوركسترا في مصر.

ونشر العازف أحمد أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال حضوره الحفل، وعلق قائلًا: «أحلى حاجة حصلت إن جدك حضر الحفلة إمبارح في مسرح الجمهورية، وشاف الناس كانت مبهورة بيكي يا مريومة، تشجيع كبير وحب الناس وتقديرهم لموهبتك كان مالي المكان كله».

أهل إسكندرية هم أهل الفن والذوق

وتابع أحمد أبو زهرة، قائلًا: «النهاردة ربنا يوفقك في حفلة إسكندرية، خاصة إن أهل إسكندرية هم أهل الفن والذوق والتذوق الراقي للفنون».

وأضاف: «مريم تُشارك مع أوركسترا ايرازموس الإيطالي ومشاركة 12 عازف مصري من خيرة الموسيقيين الشباب المصريين، وطبعا مريم أبوزهرة تعزف الحركة الأولى من كونشيرتو باجانيني الأول، وأيضًا عازف الترومبيت المتميز مصطفي جمال يقدم كونشيرتو ارتونيان للترومبيت».