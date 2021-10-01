قائد أوبرا الإسكندرية: العندليب أول من أدخل قائد الأوركسترا للأغاني العربية

قال المايسترو عبدالحميد عبدالغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية ومؤسس وقائد فرقة ليالي التلفزيون الموسيقية، إن قيادة الأوركسترا كانت موجودة في الأعمال الغربية ولم تظهر في مجال الموسيقى العربية إلا على يد العندليب الراحل عبدالحليم حافظ.

قائد الأوركسترا غاب عن الأغاني العربية حتى مع أم كلثوم

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء خلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة «cbc»، أن علي إسماعيل كان يقود الأوركسترا مع عبدالحليم حافظ، وعدد كبير من الموزعين: «القائد في الأغاني العربية لم يكن موجودا حتى مع أم كلثوم، فقد كانت الفرقة تعتمد على عازف من الفرقة هو عبده صالح الذي كان يشير بيده في الدخول فقط، لأن الألحان كانت خطا واحدا، لكن العندليب غيّر هذه المفاهيم، لأن ألحانه كانت موزعة».

عبدالغفار: «عبد الحليم حافظ هو اللي عرف للناس قائد الأوركسترا العربي»

وتابع: «عبد الحليم حافظ هو اللي عرف للناس قائد الأوركسترا العربي»، مشيرًا إلى أن عدد الفرق الموسيقية زادت، ثم تطورات الألحان ما أدى إلى تطور الأوركسترا، كما أصبح وجود المايسترو أمرا مهما للموسيقى والحالة وضبط إيقاع الفرقة.

ولفت إلى أنه عمل مع الموسيقي المصري اليوناني أندريا رايدر، عندما كان –أي عبدالحميد عبدالغفار- عازفا، ثم عمل في قطاع الفنون الشعبية وعندها كان يعزف على الناي، تحت قيادة عطية شرارة، وكان أول من جعله يقود الفرقة الموسيقية بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه لمس في نجله المايسترو إيهاب عبدالحميد عبدالغفار رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقي العربية، الموهبة لذلك كان حريصا على تشجيعه: «الفن مش أي حد يخشه، ولما إيهاب دخل المعهد كان لسه في إعدادي، وقلت له مش هدخل معاك رغم إن اللي هيمتحنوه امتحان القبول أصحابي، وفوجئت إن عميد المعهد قال لي مبروك ابنك حصل على نسبة 100%».

وواصل: «قبل أن يخوض اختبار المعهد، اختبرته في الغناء، فالموسيقي الجيد يمكن تمييزه من الغناء، فلا يشترط أن يكون صوته جميلا، لكن يجب أن يغني النغمات بشكل سليم، وبالفعل قام إيهاب بغناء الأغنية بشكل محترف».