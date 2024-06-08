بعد اعتزال شيرين رضا.. ما مصير فيلم الملحد؟

فاجأت الفنانة شيرين رضا جمهورها خلال الساعات الماضية بقرار اعتزالها دون الكشف عن أسباب، وهو الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل لدى الجمهور لمعرفة السبب وراء القرار، حيث اكتفت بكتابة «ستوري» على حسابها بـ «إنستجرام»، قائلة: «كفاية بقي .. قررت الاعتزال».

وتسأل عدد من المتابعين عن مصير أعمال شيرين رضا الفنية بعد قرار اعتزالها، خاصة أنها ضمن فريق عمل فيلم «الملحد» للمخرج محمد جمال العدل (ماندو العدل)، الذي يضم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي صابرين بالإضافة إلى نجلاء بدر وتارا عماد.

شيرين رضا تنهي تصوير مشاهدها في «الملحد» قبل اعتزالها

وكشف مصدر من داخل فريق عمل الفيلم لـ «الوطن»، أن شيرين رضا انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الفيلم، وبالتالي قرار اعتزالها لن يؤثر على الفيلم الذي انتهى المخرج ماندو العدل من وضع اللمسات النهائية عليه؛ استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

قبل اعتزالها.. 4 أعمال جديدة لشيرين رضا في 2024

وعلى الجانب الآخر شهد النصف الأول من عام 22024 حالة من النشاط الفني للفنانة شيرين رضا، حيث عرض لها في السينما 3 أفلام: «مقسوم» مع ليلى علوي وسما إبراهيم، و«الملكة» مع هالة صدقي، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلمك «رحلة 404» مع منى زكي، وذلك بالإضافة إلى بطولة الجزء الثاني من مسلسل «وبينا معاد».