ليست المرة الأولى.. قرارات اعتزال اتخذتها شيرين رضا على مدار 11 عاما

بشكل مفاجئ أعلنت الفنانة شيرين رضا اعتزالها الفن من خلال تدوينة مقتضبة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» دون توضيح أي أسباب مكتفية بـ «كفاية بقى.. قررت الاعتزال»، وهو ما ترك جمهورها في حيرة من أمره حول سبب القرار وتوقيته الذي جاء بعد ساعات قليلة من ظهورها في أحد حفلات الزفاف.

ولكنها ليست المرة الأولى التي تقرر فيها شيرين رضا الاعتزال، فحدث الأمر في التسعينيات بعد ما قدمت عددا من الأعمال، وبدأ الجمهور يتعرف عليها بشكل أكبر بعيدا عن الإعلانات التي كانت نجمتها في تلك الفترة، فقدمت فوازير بعنوان «فوازير الفنون» كما وقفت أمام النجم الراحل أحمد زكي في فيلمي «نزوة» و«حسن الللول» في 1996 و1997 على التوالي، لتقرر في ذلك الوقت الابتعاد تماما عن التمثيل.

«أشرف حرامي» يعيد شيرين رضا إلى السينما بعد الاعتزال

بعد ما يقرب من 10 سنوات ابتعدت شيرين رضا فيهم عن كاميرات السينما والدراما، عادت في 2008 بفيلم «أشرف حرامي»، وعلى مدار تلك الفترة شاركت بشكل محدود في عدد من الأعمال حتى مشاركتها في مسلسل «بدون ذكر أسماء»، تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن عام 2012، الذي اعتبره البعض العودة الحقيقية لـ شيرين رضا لتقدم بعد ذلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

وأوضحت شيرين رضا في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن اعتزالها كان بسبب رغبتها في الاعتناء بابنتها الوحيدة نور، التي تعتبرها الأهم في حياتها وعلى قائمة أولوياتها، وكانت مترددة في العودة مرة أخرى، ولكن ترشيح الكاتب وحيد حامد لها للمشاركة في مسلسل «بدون ذكر أسماء» منحها شيئا من الثقة حتى تستكمل مشوارها.

ما بين السينما والتلفزيون .. 4 أعمال لشيرين رضا في النصف الأول من 2024

ومنذ بداية 2024 حتى الآن شاركت شيرين رضا في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، فقامت ببطولة الجزء الثاني من مسلسل «وبينا معاد»، كما شاركت في بطولة فيلمي «مقسوم» و«الملكة»، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في فيلم «رحلة 404».