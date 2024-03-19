أحلام تهاجم شيرين رضا بعد وصفها لصوت المؤذن بـ«الجعير»: «مش هسمحلك»

خرجت الفنانة الإماراتية أحلام عن صمتها، وردت على الفنانة شيرين رضا، عقب تصريحاتها الأخيرة عنها في برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، حيث وجهت شيرين رضا رسالة لها قائلة، «هي فاضية الظاهر».

أحلام ترد على شيرين رضا وتخرج عن شعورها

كتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في موقع «إكس»: «من هي اللي فاضية؟ أنا فاضية؟!.. بس ليكي أكيد حكون فاضية، بس اسمعي كويس، عمري في حياتي مش هسمح أنك تقولي أن صوت المؤذن والآذان أنه بيجعر وجعير».

وأضافت أحلام، «الساكت عن الحق شيطان أخرس، من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم، هم حتى في رمضان موجودين أقصد للشياطين أكيد».

شيرين رضا توضح حقيقة تصريحاتها عن المؤذن

كانت بسمة وهبة، واجهت شيرين بانتقاد أحلام لها، بسبب وصفها صوت بعض المؤذنين بـ«الجعير»، وأضافت شيرين رضا، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة: «هل أنا إنسانة متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان؟!، قالوا إني شتمت الأذان، قلت على المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة، لكن وصف للصوت».

وتابعت: «المؤذن يجب أن يحترم الدين، فالأذان أحلى حاجة في الدنيا، لكن عندما يكون الصوت حلوا وجميلا، لكن الاعتراض كان على الصوت فقط، وبالطبع ليس لديّ أي اعتراض على الأذان، كنت في الكويت، وسمعت الأذان، فشعرت بقشعريرة بسبب جمال صوت المؤذن، وللأسف لم أتمكن من تسجيل صوته، بسبب عدم وجود هاتفي معي».