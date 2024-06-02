حصاد أنشطة مركز بحوث الصحراء في شهر مايو.. قوافل بيطرية ومدارس حقلية

أصدر مركز بحوث الصحراء تقريرًا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية، وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عمله.

وتضمن التقرير لقاء الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، برئيس هيئة الطاقة الذرية، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ومواجهة التصحر، وإيجاد حلول غير تقليدية للتغلب على تحديات التنمية والاهتمام بالبحوث التطبيقية.

قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة في واحة سيوة

وأشار التقرير إلى تنظيم قافلة بيطرية مجانية في إطار مبادرة حياة كريمة في واحة سيوة بمحافظة مطروح، حيث تم الكشف الظاهرى على حوالي 1400 رأس من الأبقار، و130 رأس جاموس، و3000 رأس أغنام وماعز، وبعض تجمعات ومزارع الدواجن وأبراج الحمام ومزرعة أرانب.

وتابعت القافلة شكاوى الأهالي والأمراض المختلفة التى تظهر على القطعان، وعلاج الحالات المرضية وإعطاء الادوية البيطرية والتحصينات غير سيادية والاستشارات البيطرية والتغذاوية بالمجان.

وبحسب التقرير، شارك مركز بحوث الصحراء في الاجتماع الإقليمي الثاني لكونسورتيوم شمال أفريقيا «OSS» لمشروع چيمس وأفريقيا، واستعرض الاجتماع النتائج المحققة لبرنامج جيمس وأفريقيا والذي يتبنى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد «رصد الأرض» في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها على النحو المفيد اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتم مناقشة المبادئ التوجيهية لتعزيز هذه النتائج والاتفاق على الأنشطة والآفاق المخطط لها حتى نهاية عام 2024.

كما تم افتتاح المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 25 دولة بهدف توحيد الجهود، من أجل تقديم مبادرات فعالة لمواجهة الشح المائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان من توصيات المؤتمر ضرورة تكوين تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلي لمحطات التحلية.

تنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في جنوب سيناء

وذكر التقرير، أن المركز نفذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بجنوب سيناء، من خلال مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء.

ويهدف المشروع إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيا لتحسين سبل العيش، ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء، من خلال تعريف المربيين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة، والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذه المناطق، والاعتماد على الموارد الذاتية إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء.

تحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتي في الوادي الجديد

كما تم إطلاق الحملة الإرشادية لتحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمحافظة الوادي الجديد، حيث بدأت الحملة بالتوعية بأهمية زراعة محصول عباد الشمس الزيتى لسد الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية وتقليل قيمة الورادات، ثم أهمية التوجه نحو التعاقد المسبق على زراعة المحصول.