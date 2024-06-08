وزير الزراعة: مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي بأفريقيا

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، موسى دراميه، وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي.

وخلال اللقاء، أشار وزير الزراعة القصير، إلى الطفرة التي حققتها مصر مؤخرا في مجال الثروة السمكية وتنميتها ومجال الاستزراع السمكي، حيث اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، بالإضافة إلى تصدير الفائض عن السوق المحلي من بعض أنواع الأسماك التي تتميز مصر في إنتاجها.

مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي

وأضاف «القصير»، في بيان، أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة أفريقيا والسادس عالميا، كما تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج أسماك البلطي، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية اطلاقها الرئيس السيسي والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الإنتاج.

وأكد إمكانيات التعاون المشترك في مجالات التدريب ونقل الخبرات، وتدريب المبعوثين من دولة جامبيا على الاستزراع السمكي، وتكنولوجيات هذا المجال، وتربية الأسماك، وإنشاء المفرخات السمكية، والصحة السمكية.

تكثيف التعاون في مجال الأقفاص السمكية البحرية

ومن جانبه، أكد وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا، أن بلاده تسعى لزيادة وتنمية مواردها في مجال الثروة السمكية، مشيرا إلى رغبته في تكثيف التعاون في مجال الأقفاص السمكية البحرية، فضلا عن مجال التدريب، وخاصة ايفاد الخبراء المصريين إلى دولة جامبيا، لنقل الخبرات المصرية المتطورة.