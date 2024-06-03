وزير الزراعة يناقش مع جهاز مستقبل مصر تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي

اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة، لمناقشة كيفية التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز، من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستيراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

الاستعانة بالباحثين

ناقش الاجتماع الاستعانة بالباحثين في مجال المحاصيل الاستيراتيجية والخضر والبساتين وأمراض ووقاية النباتات ونظم الري الحديثة والابتكارات الزراعية، وغيرها من الجوانب التي تسهم في زيادة الإنتاجية، ومعالجة القضايا المستحدثة في الزراعة.

وأشاد الوزير ومدير جهاز مستقبل مصر بالتعاون المثمر والمستمر خلال هذه الفترة، إذ تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والرأسي، بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

تنمية الأنشطة الزراعية

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كل الدعم الفني والتسهيلات اللازمة، لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.