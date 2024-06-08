استقبال الحجاج المصريين بالتمر والشيكولاتة لدى وصولهم إلى الأراضي المقدسة

شهدت الأراضي المقدسة استقبالا حافلا للحجاج المصريين من محافظات البحر الأحمر والصعيد بالتمر والشيكولاتة والعصائر والقهوة العربية لدى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام 2024، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بتوفير وسائل الراحة للحجاج المصريين.

استقبال حافل للحجاج المصريين

وأشار ناجح رضوان، أحد مندوبي بعثات الحج المصرية في السعودية، إلى استقبال الحجاج المصريين بالترحاب والضيافة وتقديم العصائر والمشروبات الباردة والقهوة العربي والعصائر والشيكولاتة لدى وصولهم مباشرة والعمل على تسكينهم في أسرع وقت ممكن.

بعثات الحج المصرية

وكشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، وصول أفواج حجاج البحر الأحمر وعدد من حجاج محافظات الصعيد إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج 2024.

وأكد على توفير وسائل الراحة والأمان الحجاج المصريين وتذليل كل العقبات أمام الحجاج طوال مدة الحج حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية بعد أداء فريضة الحج هذا العام بناء على توجيهات القيادة السياسية.

حجاج البحر الأحمر

ومن جانبه، وجَّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بجميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات خاصة مع كبار السن، متمنيا لهم السلامة في الأراضي المقدسة وأثناء تأدية فريضة الحج، حتى العودة إلى أرض الوطن، مؤكدا حرصه على الاطمئنان على الحجاج والتواصل الدائم مع البعثة المصرية.

البحر الأحمر تودع 135 حاجا

كانت ودعت البحر الأحمر أمس 138 حاجا وحاجة من سفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين والغردقة بالأحضان والطبل والزغاريد والرقص على أنغام الربابة وسط فرحة الحجاج وأقاربهم.