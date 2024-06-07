البحر الأحمر تودع 135 حاجا بالأحضان.. «رايحين للنبي الغالي»

ودعت مديرية التضامن بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، 135 حاجًا، من حجاج الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى 3 مشرفين، إذ غادروا المحافظة في طريقهم لأداء مناسك الحج.

حافلات تنقل الحجاج

وكشف عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية حرصت على توفير 3 أتوبيسات لحجاج مدن سفاجا والقصير وحلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وآخر لحجاج مدينة الغردقة وآخر لحجاج مدينة رأس غارب لنقلهم إلى مطار القاهرة في طريقها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام.

موعد عودة الحجاج

ولفت إلى أن عودة الحجاج مقرر لها في الأول من شهر يوليو المقبل عقب انتهاء من شعائر ومناسك الحج وزيارة الأراضي المقدسة، وذلك برفقة 3 مشرفين من مديريه التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وتذليل كافة العقبات أمام الحجاج بناءً على توجيهات الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر وجه بتوفير وسائل الراحة للحجاج، وكان على تواصل دائم مع البعثة.